ATM kullananlar dikkat! Bir dönem sona eriyor: Bazı banknotları çekmek mümkün olmayacak
ATM'lerde yeni dönem için sinyaller verilmişti. Bu doğrultuda 20 gün sonra ATM'ye gidenler elleri boş dönebilir. Yapılacak olan değişikliklere göre ATM'lerden para çekerken bazı banknotları çekmek mümkün olmayacak.
Artan enflasyon, ülke genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve nakit alım gücünün düşmesi ile birlikte küçük banknotların günlük hayatta kullanımı giderek azaldı. Durum böyle olunca bankaların yeni bir dönem için hazırlık yapmaya başladığı ortaya çıktı.
Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı ve akademisyen Şenol Babuşcu, geçtiğimiz günlerde ATM'lerde başlayacak olan yeni dönemin detaylarını paylaşmıştı.
ATM'LERDE YALNIZCA 200 TL'LİK BANKNOTLAR OLACAK
Şenol Babuşcu'nun açıklamaları şöyledi;
"Bankalar ATM'lere artık sadece 200 ve 100 TL banknot koyuyor. 5,10,20 TL banknottan sonra 50 TL banknot da koymamaya başladı. 2025 yılı başından itibaren sadece 200 TL banknot yerleştirecekler'' demişti.