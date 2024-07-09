ATM kullananlar dikkat! Bu işlemi yapanların kartı gidecek...
EFT, havale ve FAST gibi elektronik para transfer yöntemlerine ek olarak, ATM'lerdeki işlem menüsünde köklü değişiklikler yapıldı. Yeni güvenlik önlemi sayesinde "Hesap bilgilerini güncelle", "Şifre değiştir" gibi şüpheli işlemler sırasında tüm bankalar kartları hemen yutacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek amacıyla ATM'lerde ve mobil uygulamalarda önemli güncellemeler yaptı. Bu yeniliklerin başında, ATM'lerde kart yutma özelliği ve yeni işlem menüsü yer alıyor.
EFT, havale ve FAST gibi geleneksel para transfer yöntemlerine ek olarak, kullanıcıların hizmetine sunulan yeni işlem menüsü, "Hesap Bilgilerini Güncelle" ve "Şifre Değiştir" gibi işlemleri daha güvenli hale getirdi.
Bu işlemler artık internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Son güncellemelerle birlikte, ATM'lerde dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek amacıyla kart yutma özelliği aktif hale getirildi.
Bu işlemi yapanların kartı gidecek
Son günlerde ATM'lerde yapılan güncellemelerle birlikte, dolandırıcılık yapan kişilerin kartlarını yutma özelliği eklendi.
Bu sayede, ATM'lerde gerçekleştirilen şüpheli işlemler önlenerek bankacılık sisteminin güvenliği sağlanıyor.