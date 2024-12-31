ATM'den para çekimi için yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
Bankalar, 1 Ocak 2025 itibarıyla günlük para çekim limitlerini artırma kararı aldı. Bu değişiklik, yeni banknot basımına yönelik kısıtlamalar ve ATM işlemlerinin daha pratik hale getirilmesi amacıyla yapılmış olup, kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak.
Bankalar, 1 Ocak 2025 itibarıyla günlük para çekme limitlerini yükseltmeye hazırlanıyor. Halihazırda 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişen günlük çekim limitleri, yeni yılda birçok bankada 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olacak. Bu değişiklik, müşterilerin ATM ve vezne işlemlerinde daha yüksek tutarlarda işlem yapabilmesini sağlayacak.
Sözcü'nün haberine göre, şu an 15 bin TL'lik çekim limiti uygulayan bankaların bu limiti 20 bin TL'ye çıkaracağı, 10 bin TL sınırı olan bankaların ise bu tutarı 15 bin TL'ye yükselteceği öngörülüyor.
Bankacılık sektörü kaynaklarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir süre daha yeni banknot basımına kapıyı kapatmış olması, bankaların 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla para çekim limitlerinde değişikliğe gitmesine neden olacak.