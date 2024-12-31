ATM'den para çekimi için yeni dönem! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Bankalar, 1 Ocak 2025 itibarıyla günlük para çekme limitlerini yükseltmeye hazırlanıyor. Halihazırda 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişen günlük çekim limitleri, yeni yılda birçok bankada 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olacak. Bu değişiklik, müşterilerin ATM ve vezne işlemlerinde daha yüksek tutarlarda işlem yapabilmesini sağlayacak.