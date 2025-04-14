ATM'lerde para çekme limitleri değişti! İşte bankaların güncel günlük para çekme limitleri...
Kurban Bayramı öncesi artan nakit ihtiyacına karşılık bankalar ATM’lerde günlük ücretsiz para çekme limitlerini yükseltti. İşte bankaların ücretsiz güncel günlük para çekme limitleri...
Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların artan nakit ihtiyacına çözüm bulmak isteyen bankalar, ATM’lerden ücretsiz para çekme limitlerinde güncellemeye gitti. Kurbanlık alımlarının genellikle nakit ödeme ile yapılması, bankacılık sektörünü bu konuda harekete geçirdi. Özel bankalar limitleri yükseltmeye başlarken, kamu bankalarının da benzer bir düzenlemeyi yakın zamanda devreye alacağı öngörülüyor.
KAMU BANKALARINDA DEĞİŞİM YOLDA
Kamu bankaları cephesinde VakıfBank, 20 bin TL’lik limitiyle öne çıkarken, Ziraat Bankası ve Halkbank hâlâ 10 bin TL limitle hizmet veriyor. Ancak sektör kaynaklarına göre, özel bankaların attığı adımlar kamu tarafında da benzer bir değişimin habercisi olabilir.
Günlük para çekme limiti üzerindeki işlemlerde uygulanan yüksek komisyon oranları ise vatandaşların tepkisine neden oluyor. Ekonomik koşulların zorluklarıyla mücadele eden birçok kişi, bankalardan ücretsiz çekim limitlerini daha da artırmalarını talep ediyor.