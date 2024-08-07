ATM'lerde para sistemi değişiyor mu? Tek banknot dönemi kapıda...
Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, yakın dönemde ATM'lerde tek banknot döneminin başlayabileceğini söyledi.
Prof. Dr. Şenol Babuşçu, yakın dönemde ATM'lerde sadece 200 TL'lik banknotların olacağını söyledi.
Babuşcu, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, bazı bankaların ATM'lerdeki para sistemini değiştirecek çalışmalar yürüttüğünü aktardı.
Babuşcu, "Bankalar 5, 10, 20 TL’den sonra 50 TL banknotu da ATM’lere koymamaya başladı. Bazı bankalar 100 TL banknotu da ATM’lere koymama çalışmaları yürütüyor. Yakında ATM’lerde sadece 200 TL banknotlar olacak…" ifadelerini kullandı.
Babuşcu'nun aktardığına göre; yaklaşık 3,5 yıllık süreçte 200 TL'lik banknotun adet olarak payı 4 kat artarak yüzde 12'den yüzde 48'e yükseldi.