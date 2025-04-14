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  4. ATM’lerde yeni dönem artık başlıyor ; Bu 3 banka rakamların değişmesine öncü oldu

ATM’lerde yeni dönem artık başlıyor ; Bu 3 banka rakamların değişmesine öncü oldu

Son yıllarda maaşlara yetişemeyen ATM limitleri güncelleniyor. 2 banka para çekme limitini 2 katına birden çıkardı.

ATM’lerde yeni dönem artık başlıyor ; Bu 3 banka rakamların değişmesine öncü oldu - Sayfa 1

Enflasyona yetişebilmesi için yükselen maaşlar bankaların ATM’lerden para çekme limitlerine takıldı.

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ATM’lerde yeni dönem artık başlıyor ; Bu 3 banka rakamların değişmesine öncü oldu - Sayfa 2

Para çekme limitlerinden vatandaşlar uzun yıllardır şikayetçiydi. Şimdi 2 banka ise para çekme limitlerini güncelledi.

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ATM’lerde yeni dönem artık başlıyor ; Bu 3 banka rakamların değişmesine öncü oldu - Sayfa 3

sozcu.com.tr’deki habere göre İş Bankası, Denizbank ve Akbank geçtiğimiz haftalarda ATM'lerden yapılacak ücretsiz para çekme limitlerinde değişikliğe giderken, güncellemelerin yakın zamanda tüm bankalar için geçerli olması bekleniyor.

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ATM’lerde yeni dönem artık başlıyor ; Bu 3 banka rakamların değişmesine öncü oldu - Sayfa 4

Para çekme limitlerine öncü olan 3 bankadan Denizbank uzun süredir 7 bin 500 TL ile diğer bankaların gerisinde kalırken bu rakamı 10 bin lira olarak güncelledi. 

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