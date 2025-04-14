ATM’lerde yeni dönem artık başlıyor ; Bu 3 banka rakamların değişmesine öncü oldu
Son yıllarda maaşlara yetişemeyen ATM limitleri güncelleniyor. 2 banka para çekme limitini 2 katına birden çıkardı.
Enflasyona yetişebilmesi için yükselen maaşlar bankaların ATM’lerden para çekme limitlerine takıldı.
Para çekme limitlerinden vatandaşlar uzun yıllardır şikayetçiydi. Şimdi 2 banka ise para çekme limitlerini güncelledi.
sozcu.com.tr’deki habere göre İş Bankası, Denizbank ve Akbank geçtiğimiz haftalarda ATM'lerden yapılacak ücretsiz para çekme limitlerinde değişikliğe giderken, güncellemelerin yakın zamanda tüm bankalar için geçerli olması bekleniyor.