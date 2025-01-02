ATM'lerde yeni dönem başladı! Para çekme limitleri değişti, küçük banknot kullanımı azaldı

QR KOD İLE PARA ÇEKME LİMİTİ DE ARTIRILDI

ATM’lerden QR kod ile para çekme işlemlerinde de limit artırımı yapıldı. Bankaların mobil uygulamalarını kullanan müşteriler, artık daha yüksek tutarlarda nakit çekim işlemi gerçekleştirebilecek. Bu gelişme, özellikle kart taşımayan ya da acil nakit ihtiyacı duyan kullanıcılar için avantaj sağlıyor.