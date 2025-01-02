ATM'lerde yeni dönem başladı! Para çekme limitleri değişti, küçük banknot kullanımı azaldı
1 Ocak 2025 itibarıyla ATM para çekme limitleri değişti. Bazı bankalar 20 bin TL'ye kadar limit artırırken, diğerleri 15 bin TL'ye yükseltti. QR kodla para çekme limitleri de artırılırken, ATM’lerde 200 TL dışında para çekme seçenekleri sınırlanıyor. İşte tüm detaylar ve değişikliklerin etkileri...
Türkiye’deki bankalar, 1 Ocak 2025 itibarıyla ATM para çekme limitlerini artırdı. Mevcut durumda 10 bin TL limit uygulayan bankaların, bu tutarı 15 bin TL’ye yükselttiği belirtilirken, bazı bankalar ise para çekme limitini 20 bin TL’ye çıkardı.
Bu düzenleme, müşterilerin günlük nakit ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay karşılamalarına olanak tanıyor. Özellikle büyük tutarlarda nakit çeken kullanıcılar için bu düzenleme önemli bir kolaylık sağladı.
QR KOD İLE PARA ÇEKME LİMİTİ DE ARTIRILDI
ATM’lerden QR kod ile para çekme işlemlerinde de limit artırımı yapıldı. Bankaların mobil uygulamalarını kullanan müşteriler, artık daha yüksek tutarlarda nakit çekim işlemi gerçekleştirebilecek. Bu gelişme, özellikle kart taşımayan ya da acil nakit ihtiyacı duyan kullanıcılar için avantaj sağlıyor.
ATM’LERDE KÜÇÜK BANKNOT KULLANIMI AZALIYOR
Son dönemde ATM’lerde küçük banknot kullanımı kademeli olarak azaltıldı. 10 TL ve 20 TL’lik banknotların çoğu ATM’den kaldırılırken, bu bölümlere 200 TL’lik banknotlar yerleştirildi. Bazı bankalar ise 50 TL ve 100 TL’lik banknotları da kullanıma kapattı.