Avrupa’da en düşük asgari ücret hangi ülkede? İşte ülke ülke maaş tablosu...

AVRUPA’DA ASGARİ ÜCRET

Bu arada Norveç merkezli araştırma şirketi Qery, Aralık 2024 verilerine göre, Avrupa’da uygulanan asgari ücret bilgilerini paylaştı. Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, 2024 yılında Avrupa ülkelerine bakıldığında ve Türkiye de listeye eklendiğine, en düşük asgari ücret uygulanan ilk 10 ülke şöyle sıralanıyor: