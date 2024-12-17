Avrupa’da en düşük asgari ücret hangi ülkede? İşte ülke ülke maaş tablosu...
Asgari ücret tespit komisyonunun önümüzdeki günlerde üçüncü defa toplanması ve 2025’te uygulanacak nihai asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Bu arada Avrupa ülkelerine bakıldığında Türkiye, bugün 463 Euro ile “en düşük asgari ücret uygulanan” ülke konumunda bulunuyor. Onu Bulgaristan, Macaristan, Letonya ve Romanya takip ediyor.
Milyonlarca çalışanın ve bütün şirketlerin kilitlendiği asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı dün gerçekleşti. Dünkü toplantıda da rakam belli olmazken, gözler üçüncü toplantıya çevrildi.
“Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı ne zaman yapılacak” soruları artarken, söz konusu buluşmanın önümüzdeki hafta gerçekleşmesi ve 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?
Türkiye’de asgari ücret 2024 yılında net 17 bin TL olarak uygulanıyor. 2024’te enflasyonun %45 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Gelecek yıl enflasyon beklentileri ise yüzde 25 civarında seyrediyor.
Asgari ücrette işçi temsilcileri gerçekleşen enflasyona yakın ücret artışı beklentisini dile getirirken, iş veren temsilcileri beklenti enflasyonunun dikkatle alınmasını istiyor. Buna karşılık ağırlıklı beklentiler yüzde 35 civarında bir zam yapılacağı yönünde şekilleniyor.
AVRUPA’DA ASGARİ ÜCRET
Bu arada Norveç merkezli araştırma şirketi Qery, Aralık 2024 verilerine göre, Avrupa’da uygulanan asgari ücret bilgilerini paylaştı. Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, 2024 yılında Avrupa ülkelerine bakıldığında ve Türkiye de listeye eklendiğine, en düşük asgari ücret uygulanan ilk 10 ülke şöyle sıralanıyor: