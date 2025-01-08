Avrupa’da maaşları en çok artan 10 meslek! Beceri isteyen işlerde kazanç katlanıyor
Avrupa’da iş gücü piyasasında maaşları en çok artan alanlar ‘beceri temelli’ meslekler oldu. Enflasyonun üzerinde ücret artışı şansı sunan işlerin başında ‘kaynakçılık’ geliyor. İşte Avrupa’da maaşları en çok artan 10 meslek…
Pek çok kişi için 2025'te net maaşlarını artırmayı hedefliyor. Enflasyonun üzerinde ücret artışı şansı sunan bir kariyer yapmak her zaman kolay olmasa da kimi zaman dünyada yaşanan gelişmeler, yeni iş fırsatları ve bazı sektörlerin öne çıkmasını sağlıyor.
Hays UK’nin yaptığı araştırmaya göre, mühendislik ve imalat, teknoloji, hukuk ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar çalışanları için 2024 yılında en yüksek maaş artışlarını sağladı.
2024’te en yüksek artışı alan meslekler şaşırttı
Verilere göre, imalatçılar ve kaynakçılar İngiltere’de en yüksek maaş artışına sahip olan meslekler oldu. Bu mesleği yapanlar 2024'te ortalama yüzde 9,5'lik bir artış alarak ortalama maaşlarını 2024'te 33.500 sterline yükseltti. Bu durum, mevcut ortalama maaşta yaklaşık 3.000 sterlinlik artış anlamına geliyor. Daily Mail'in haberine göre, kaynakçıların ve imalatçıların çoğunun bir diploma olmadan, bu işlere çıraklık yaparak veya bir sektör kuruluşundan sertifika alarak girmesi de dikkat çekiyor.
Risk araştırmacıları da en yüksek zammı aldı
Ortalama 55 bin 400 sterlin kazanan risk araştırmacılarının maaşları yüzde 9,2 oranında arttı, bu da yaklaşık 5.000 sterlinlik bir artışa denk geliyor. Risk araştırmacısı olmak için sigortacılık deneyimine ve tanınmış sektör yeterliliklerine sahip olmanız veya üniversiteyi bitirdikten sonra lisansüstü eğitim programına katılmak gerekiyor.