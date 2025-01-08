Avrupa’da maaşları en çok artan 10 meslek! Beceri isteyen işlerde kazanç katlanıyor

2024’te en yüksek artışı alan meslekler şaşırttı

Verilere göre, imalatçılar ve kaynakçılar İngiltere’de en yüksek maaş artışına sahip olan meslekler oldu. Bu mesleği yapanlar 2024'te ortalama yüzde 9,5'lik bir artış alarak ortalama maaşlarını 2024'te 33.500 sterline yükseltti. Bu durum, mevcut ortalama maaşta yaklaşık 3.000 sterlinlik artış anlamına geliyor. Daily Mail'in haberine göre, kaynakçıların ve imalatçıların çoğunun bir diploma olmadan, bu işlere çıraklık yaparak veya bir sektör kuruluşundan sertifika alarak girmesi de dikkat çekiyor.