Ayı piyasasında yatırım yaparken nelere dikkat edilmelidir? Açığa satış nedir?
Borsada fiyatlar yükselir ya da düşer. Fakat borsadaki düşüş uzun süreli olunca bu durum "Bear Market", Türkçe adıyla "Ayı Piyasası" olarak adlandırılır. Peki, ayı piyasasının trend olduğu bir durumda yatırımcı, yatırım yaparken nelere dikkat etmeli? Ayı piyasasını tetikleyen durumlar nelerdir? İşte ayı piyasası ile ilgili tüm detaylar...
Finansal piyasalarda sıklıkla karşılaştığımız bir terim olan ayı piyasası, piyasada uzun süreli fiyat düşüşleri yaşandığında ortaya çıkar. Peki, ayı piyasasının hakim olduğu bir piyasada yatırım yaparken nelere dikkat edilmelidir? Ayı piyasasını tetikleyen durumlar nelerdir? Ayı piyasasında en fazla uygulanan strateji nedir? İşte detaylar...
Ayı piyasası (bear market) nedir?
Özsermaye varlıklarında %20'lik bir düşüşle tanımlanan ayı piyasası (bear market), fiyatların düşüş trendinde olduğu dönemi ve karamsarlığın hakim olduğu piyasayı belirtir. Ayı piyasasına örnek verecek olusak; 2022 yılında, S&P 500 Aralık 2021 ile Haziran 2022 arasında %20'den fazla düştüğünde ABD borsalarında ayı piyasası hakimdi.
Ayı piyasası ne zaman ortaya çıkar?
Ayı piyasası genellikle piyasa koşullarındaki önemli bir değişikliğin, kurumsal karların düşmesine veya değerleme çarpanlarının daralmasına neden olduğu durumlarda ortaya çıkar.
Ayı piyasasını tetikleyen durumlar nelerdir?
Ayı piyasası; ekonomik durgunluk, salgın hastalıklar, savaşlar ve jeopolitik krizler gibi durumlar tarafından tetiklenebilir. Bu gibi durumlarda piyasada karamsarlık hakim olur.