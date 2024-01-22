Bağ-Kur'da erken emeklilik gündemdeyken, uzmanından dikkat çeken hesap
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 9 bin gün olan Bağ-Kur prim gün sayısıyla ilgili bir hesaplama yaptı. 25 yıllık süreçte 1 milyon 770 bin 219 TL prim ödemek zorunda Bağ-Kur'lu; Ördursun'un hesabına göre, bu parayı biriktirebilse ana parası cebinde kalır ve aylık 60-65 bin TL faiz geliri elde eder.
Bağ-Kur'luların emekli olmabilmesi için gereken 9 bin gün prim sayısının indirilmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7 bin 200 prim güne ilişkin “Orta Vadeli Plan’a işaret etmişti.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun ise Bağ-Kur'luların emekli olmabilmesi için geren 9 bin gün prim üzerinden bir hesaplama yaptı. Erdursun'un yaptığı çıkarım ise şöyle: "Bu kadar parayı biriktirebilse ana parası da cebinde kalır. Aylık 60.000-65.000 TL faiz geliri elde eder."
Özgür Erdursun'un sosyal medya mesajları şöyle:
* Bağ-Kur'lu olan bir sigortalının emekli olabilmesi için 9000 gün, yani 25 yıl yani 300 ay Bağ-Kur primi ödemesi gerekiyor.
(09.09.1999 30.04.2008 arası sigorta başlangıcı olanlar için kadın 58, erkek 60 yaşında, 1.5.2008 sonrası kademeli 65 yaş)
* Bağ-Kur primi asgari ücretin yüzde 34.5'idir
* Aylık Bağ-kur primi 6.900.86 TL
* Ödemelerini düzenli yapanlar aylık indirimli 5.900.73 TL öder
* 9000 gün için indirimli bugünkü değerlerden 1.770.219 TL prim ödemesi yapması gerekir