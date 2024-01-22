Bağ-Kur'da erken emeklilik gündemdeyken, uzmanından dikkat çeken hesap

Bağ-Kur'luların emekli olmabilmesi için gereken 9 bin gün prim sayısının indirilmesi gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7 bin 200 prim güne ilişkin “Orta Vadeli Plan’a işaret etmişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun ise Bağ-Kur'luların emekli olmabilmesi için geren 9 bin gün prim üzerinden bir hesaplama yaptı. Erdursun'un yaptığı çıkarım ise şöyle: "Bu kadar parayı biriktirebilse ana parası da cebinde kalır. Aylık 60.000-65.000 TL faiz geliri elde eder."