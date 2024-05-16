Bağ-Kur’lunun prim gün sayısı ne zaman düşecek? Emeklilik dilekçesi şimdi mi Temmuz'da mı verilmeli?
Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden 7 bin 200 güne ne zaman düşürülecek? Düzenleme ne zaman yapılacak? Emeklilik dilekçesini hemen vermek mi, yoksa kıdem tazminat tavanının yeniden belirlendiği 3 Temmuz’dan sonra mı vermek emekli maaşı açısından daha avantajlı? Emekli maaşına bloke konur mu? Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, tüm bu sorulara yanıt verdi.
Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, okurlarının Bağ-Kur'luların prim gün sayısı ile ilgili sorularına tek tek yanıt verdi. İşte Noyan Doğan'a sorulan sorular ve yanıtları:
Soru: Bağ-Kur 7200’den haber var mı? Uzun zamandır bizleri umutlandırdılar, fakat bir türlü sonuçlandırılmadı. Temmuz ayında 18 ay ihya ve 8 ay da askerlik borçlanması yaparsam emekliliğim doluyor. Bir haber, bir duyumunuz var mı? Temmuz gibi, hadi en geç Ekim gibi çıkar mı acaba yasa? Harun D.
Cevap: Yapılacak yeni düzenleme ile SSK’lılar ile Bağ-Kur’luların prim günleri eşitlenecek. Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden 7 bin 200 güne düşecek ama yaş şartı değişmeyecek. Böylece 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kurlular kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olacak. Düzenlemenin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmış değil. Bu konuda en son açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Işıkhan, Bağ-Kurlular’ın prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesine yönelik çalışmanın orta vadeli plan içinde olduğunu söyledi. Buna göre önümüzdeki iki yıl içinde bu konuda bir düzenleme yapılacak. Bu sene sonuna kadar düzenleme yapılacağını sanmıyorum.
TAZMİNAT AÇISINDAN TEMMUZDA EMEKLİ OLMAK DAHA AVANTAJLI
Soru: 13.10.1980 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 1.7.1997. Mayıs 2024 itibari ile 5900 prim günümü dolduruyorum. Emeklilik dilekçesini hemen vermek mi, yoksa kıdem tazminat tavanının yeniden belirlendiği 3 Temmuz’dan sonra mı vermek emekli maaşı açısından daha avantajlı? Emekli ikramiyemi almadan emekli olup çalışmaya devam edersem haklarım nelerdir? Metin B.