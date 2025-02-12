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  4. Bakan açıkladı, emekliler merakta: Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar...

Bakan açıkladı, emekliler merakta: Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar...

Emekli zammının ardından gözlerin çevrildiği bayram ikramiyesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, rakam vermedi ama “Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız" dedi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...

Bakan açıkladı, emekliler merakta: Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar... - Sayfa 1

2025 yılı itibarıyla 16.5 milyon emekliye yapılan yüzde 15.75’lik maaş zammının ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.

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Bakan açıkladı, emekliler merakta: Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar... - Sayfa 2

2024 yılında emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL’den 3 bin liraya çıkarılmıştı.

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Bakan açıkladı, emekliler merakta: Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar... - Sayfa 3

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Bakan açıkladı, emekliler merakta: Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar... - Sayfa 4

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken” dedi.

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