Bakan açıkladı, emekliler merakta: Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar...
Emekli zammının ardından gözlerin çevrildiği bayram ikramiyesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, rakam vermedi ama “Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız" dedi. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar...
2025 yılı itibarıyla 16.5 milyon emekliye yapılan yüzde 15.75’lik maaş zammının ardından gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.
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