Bakan Işıkhan açıkladı... Emekliler temmuz ayında yüzde kaç zam alacak?

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları anketine göre Mayıs ve Haziran ayında beklenilen enflasyon oranları açıklandı. Mayıs ayında yüzde 3, Haziran ayında ise enflasyon beklentisi yüzde 2,54 oldu.

4 aylık orana bu rakamlar eklendiğinde emeklinin alacağı zam oranı 25,39 olarak hesaplandı. Bu orana ilave bir refah payı artışı yapılmaz ise emeklilerin alacağı Temmuz maaş zam oranı % 25,39 olacak.