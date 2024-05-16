Bakan Işıkhan açıkladı... Emekliler temmuz ayında yüzde kaç zam alacak?
Emeklilerin gözü kulağı yapılacak olan zamma çevrildi. 4 aylık oran netleşirken mayıs ve haziran ayı enflasyon verisinin netleşmesinin ardından oran netleşmiş olacak. Peki temmuz ayı emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. İşe detaylar...
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kapsamında maaş alan milyonlarca emeklinin gözü kulağı yapılacak olan zam oranına çevrildi. Ocak ayında maaşlarına 49,25 oranında maaşlarına zam aldı.
Temmuz ayında yılın ikinci zammını alacak olan emeklilerin gözü kulağı yapılacak olan Temmuz ayı zam oranına çevrildi.
Nisan ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından 4 aylık oran netleşirken Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam oranı kesinleşmiş olacak. Peki Temmuz 2024 emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?
4 aylık enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık oran 18,72 olarak hesaplandı. Bu orana Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının eklenmesi ile birlikte emeklinin Temmuz ayında alacağı zam oranı netleşmiş olacak.
6 aylık enflasyon beklentisi yüzde kaç?
Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları anketine göre Mayıs ve Haziran ayında beklenilen enflasyon oranları açıklandı. Mayıs ayında yüzde 3, Haziran ayında ise enflasyon beklentisi yüzde 2,54 oldu.
4 aylık orana bu rakamlar eklendiğinde emeklinin alacağı zam oranı 25,39 olarak hesaplandı. Bu orana ilave bir refah payı artışı yapılmaz ise emeklilerin alacağı Temmuz maaş zam oranı % 25,39 olacak.