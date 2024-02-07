Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklinin bayram ikramiyesine zam yolda... İşte masadaki olası rakamlar
Emeklinin bayram ikramiyesinde son dakika gelişmesi... 2 bin TL olarak uygulanan bayram ikramiyesinde artış için çalışmalara başlanacağı sinyali verildi. Kritik açıklama Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, "Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" dedi. Peki, emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki formüller...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık fark tutarları hesaplarına yatırıldı. Milyonlarca emeklinin beklediği, bayram ikramiyesine zamla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki, emekli ikramiyesine zam var mı, emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak, emekli ikramiyesine zam ne kadar olacak? İşte, emeklinin bayram ikramiyesiyle ilgili son gelişmeler...
Bakan Işıkhan'dan ikramiye açıklaması: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NTV'de soruları yanıtladı. Emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış talebine dair soru üzerine Işıkhan, şunları söyledi:
"2002 yılından bu yana, iktidara geldiğimiz günden bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli ve kıymetli büyüklerimiz olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın politikalarına ve hükümetimize en büyük destek sağlayan grupların başında geliyor. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde alınan bir kararla bayram ikramiyelerini ödemeye başladık. Bunu 2018 yılında hayata geçirdik. Burada iki bayram için 2 bin lirayla başladık. Daha sonra 2021 yılında 2 bin 200 liraya, ardından da 2023 yılında 4 bin liraya yükselttik."
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü. Dolayısıyla bayram ikramiyesi ödemeleri 1-7 Nisan arasında ödenecek. Yani Meclis düzenlemesinin de mart ayında tamamlanıp yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu nedenle ödemeler bayramdan önceki 10-15 Haziran tarihleri arasında yapılacak.