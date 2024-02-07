Bakan Işıkhan açıkladı: Emeklinin bayram ikramiyesine zam yolda... İşte masadaki olası rakamlar

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık fark tutarları hesaplarına yatırıldı. Milyonlarca emeklinin beklediği, bayram ikramiyesine zamla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki, emekli ikramiyesine zam var mı, emekli ikramiyesi zamlı mı yatacak, emekli ikramiyesine zam ne kadar olacak? İşte, emeklinin bayram ikramiyesiyle ilgili son gelişmeler...

"2002 yılından bu yana, iktidara geldiğimiz günden bu yana emeklilerimiz bizim için çok değerli ve kıymetli büyüklerimiz olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın politikalarına ve hükümetimize en büyük destek sağlayan grupların başında geliyor. Enflasyona karşı tüm vatandaşları ezdirmeme ilkesi emeklilerimiz için de söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde alınan bir kararla bayram ikramiyelerini ödemeye başladık. Bunu 2018 yılında hayata geçirdik. Burada iki bayram için 2 bin lirayla başladık. Daha sonra 2021 yılında 2 bin 200 liraya, ardından da 2023 yılında 4 bin liraya yükselttik."