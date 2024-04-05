İşte işverenlerin en çok aradığı meslekler...

En fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporunun yayımlandığını bildiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Araştırma kapsamında 1 ve üzeri çalışanı bulunan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 330 bin 325 açık iş tespit ettik." ifadesini kullandı.

İşte söz konusu araştırmaya göre, işverenlerin en çok eleman aradığı 10 meslek...