SON DAKİKA: Şimşek imzaladı: Zam oranı kesinleşti, yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranını, kıdem tazminatı tavanını ve maaş farklarının hesaplanmasına ilişkin kararı imzaladı.
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zam oranı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından imzaladı.
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre resmen yürürlüğe giren karara göre sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapılacak.
YENİ KIDEM TAZMİNATI BELLİ OLDU
Kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 lira 42 kuruş oldu.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU
Aylık katsayı ise 0.907796 olarak belirlendi. Buna göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti ise 217 bin 871 lira 4 kuruş oldu.