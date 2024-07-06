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  4. SON DAKİKA: Şimşek imzaladı: Zam oranı kesinleşti, yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu

SON DAKİKA: Şimşek imzaladı: Zam oranı kesinleşti, yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranını, kıdem tazminatı tavanını ve maaş farklarının hesaplanmasına ilişkin kararı imzaladı.

SON DAKİKA: Şimşek imzaladı: Zam oranı kesinleşti, yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu - Sayfa 1

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zam oranı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından imzaladı.

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SON DAKİKA: Şimşek imzaladı: Zam oranı kesinleşti, yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu - Sayfa 2

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre resmen yürürlüğe giren karara göre sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapılacak.

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SON DAKİKA: Şimşek imzaladı: Zam oranı kesinleşti, yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu - Sayfa 3

YENİ KIDEM TAZMİNATI BELLİ OLDU

Kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 lira 42 kuruş oldu.

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SON DAKİKA: Şimşek imzaladı: Zam oranı kesinleşti, yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu - Sayfa 4

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Aylık katsayı ise 0.907796 olarak belirlendi. Buna göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti ise 217 bin 871 lira 4 kuruş oldu.

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