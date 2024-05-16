Bakan sinyali verdi: Emekliye refah payında önemli gelişme... En düşük maaş için konuşulan rakam

Bir yandan da emeklilerin refah payına ilişkin yeni ve öenmli bir gelişme yaşandı. Refah payının, zam oranına ek olarak maaşlara yansıtılması bekleniyor. Bu düzenlemenin, emekli maaşlarını enflasyona karşı koruma amacı taşıdığı belirtiliyor.