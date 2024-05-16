Bakan sinyali verdi: Emekliye refah payında önemli gelişme... En düşük maaş için konuşulan rakam
Emekli zammında Temmuz hesapları yapılırken 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Sırada 6 aylık enflasyon için Mayıs ve Haziran ayı verileri kaldı. 16 milyon emekli zam oranını merak ederken, formüller de artık şekilleniyor. Peki emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı için hangi rakam konuşuluyor? Emekliye zam konusunda refah payına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Gözler Temmuz ayında yapılacak emekli zam oranına çevrilmişken, Ocak-Nisan dönemi 4 aylık enflasyon verisi netleşti. Şimdi 6 aylık enflasyon hesaplamasında önemli rol oynayacak olan Mayıs ve Haziran ayı verileri merak ediliyor.
Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği zam düzenlemesine ilişkin formüller şekillenmeye başladı. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek enflasyon verileri kritik önem taşıyor. Ocak-Nisan dönemindeki enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Temmuz zammına dair ipuçları ortaya çıktı.
Bir yandan da emeklilerin refah payına ilişkin yeni ve öenmli bir gelişme yaşandı. Refah payının, zam oranına ek olarak maaşlara yansıtılması bekleniyor. Bu düzenlemenin, emekli maaşlarını enflasyona karşı koruma amacı taşıdığı belirtiliyor.
Emekli zammı ve refah payı konusundaki gelişmeleri yakından takip eden emekliler, Temmuz ayında yapılacak düzenlemenin maaşlarına nasıl yansıyacağını merakla bekliyor. Kesin zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı TÜFE verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.