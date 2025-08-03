Bakanlığın yeni taslağı paylaşıldı! 200 bin TL üzeri EFT havale ve nakit işlemlerde uygulanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi için hazırladığı taslağın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
Henüz yürürlüğe girmeyen çalışma suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesini amaçlıyor.
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Taslağa göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde minimum 20 karakterli bir açıklama yazılması zorunlu hale getirilecek.
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