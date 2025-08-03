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  4. Bakanlığın yeni taslağı paylaşıldı! 200 bin TL üzeri EFT havale ve nakit işlemlerde uygulanacak

Bakanlığın yeni taslağı paylaşıldı! 200 bin TL üzeri EFT havale ve nakit işlemlerde uygulanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi için hazırladığı taslağın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Bakanlığın yeni taslağı paylaşıldı! 200 bin TL üzeri EFT havale ve nakit işlemlerde uygulanacak - Sayfa 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni çalışmasıyla ilgili Genel Tebliği Taslağı hazırladı.

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Bakanlığın yeni taslağı paylaşıldı! 200 bin TL üzeri EFT havale ve nakit işlemlerde uygulanacak - Sayfa 2

Henüz yürürlüğe girmeyen çalışma suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesini amaçlıyor.

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Bakanlığın yeni taslağı paylaşıldı! 200 bin TL üzeri EFT havale ve nakit işlemlerde uygulanacak - Sayfa 3

Taslağa göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde minimum 20 karakterli bir açıklama yazılması zorunlu hale getirilecek.

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Bakanlığın yeni taslağı paylaşıldı! 200 bin TL üzeri EFT havale ve nakit işlemlerde uygulanacak - Sayfa 4

Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT, havale ve nakit işlemleri yolu ile yurt dışına para kaçırılması, para aklanması gibi hareketleri izleyerek müdahale edebilecek.

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