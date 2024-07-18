Bakanlık devreye girdi: Fatura kesmeyene katmerli ceza geliyor
Bir süredir denetimlerini artıran Hazine ve Maliye Bakanlığı, fatura düzenlemeyenlere katmerli ceza kesmeye hazırlanıyor.
Şu anda 3 bin 400 lira olan ceza 10 bin liraya çıkarılıyor. Her tespitte kesilen artacak ceza, 6’ncı tespitten sonra 100 bin liraya yükselecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün (perşembe) görüşülmesi beklenen 53 maddelik vergi paketinde fatura düzenlenmemesine yönelik cezalarda yeni bir model devreye girecek. 213 sayılı yasada özel usulsüzlük cezaları düzenleniyor.
Yasa teklifiyle bu yasanın 353’ncü maddesi değiştiriliyor. Bu yıl 3 bin 400 lira olarak uygulanan ceza 10 bin liraya çıkarılıyor. Daha sonraki tespitler için ise yasa teklifiyle eklenen 2 sayılı cetvelde yazılan cezalar devreye girecek. İkinci tespitte 20 bin, üçüncüde 30 bin, dördüncüde 40 bin, beşincide 50 bin ve altı ve sonrasında ise 100 bin lira ceza kesilecek. Bir takvim yılında kesilen ceza tutarı 10 milyon lirayı aşamayacak.
İhbar yükümlülüğü
Yasa teklifinde fiş, fatura gibi belgeleri almayanlara yönelik cezalar da ağırlaştırılıyor. Belgeleri almak zorunda olanlar, beş iş günü içerisinde idareye bildirirse ceza kesilmeyecek. Böyle bir durumda belgeleri düzenlemek zorunda olanlar için ise özel usulsüzlük cezası üç kat olarak uygulanacak.