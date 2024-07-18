Bakanlık devreye girdi: Fatura kesmeyene katmerli ceza geliyor

Yasa teklifiyle bu yasanın 353’ncü maddesi değiştiriliyor. Bu yıl 3 bin 400 lira olarak uygulanan ceza 10 bin liraya çıkarılıyor. Daha sonraki tespitler için ise yasa teklifiyle eklenen 2 sayılı cetvelde yazılan cezalar devreye girecek. İkinci tespitte 20 bin, üçüncüde 30 bin, dördüncüde 40 bin, beşincide 50 bin ve altı ve sonrasında ise 100 bin lira ceza kesilecek. Bir takvim yılında kesilen ceza tutarı 10 milyon lirayı aşamayacak.