  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Bakanlık duyurdu! İki ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Bakanlık duyurdu! İki ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listeye göre; oyuncak ve çocuk giyim kategorilerindeki bazı ürünlerin kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verdi.

Bakanlık duyurdu! İki ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor - Sayfa 1

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

1 | 6
Bakanlık duyurdu! İki ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor - Sayfa 2

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; çocuk giyim ve oyuncak kategorilerindeki bazı ürünlerin kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.

2 | 6
Bakanlık duyurdu! İki ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor - Sayfa 3

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.

3 | 6
Bakanlık duyurdu! İki ürünün satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor - Sayfa 4

İşte Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvensiz Ürün Listesine giren ürünler...

4 | 6