Bakanlık harekete geçti: Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin

Emeklilik dilekçesini 2025'te verenlerin 2024 yılına göre yüzde 30 - 35 dolayında daha az aylık almasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın dilekçe tarihine göre ortaya çıkacak emekli aylığı düşüşünü önlemek için çalışma başlattığı belirtiliyor. Bakanlığın bu kararı almasında olası mağduriyetin büyüklüğü ve emekli aylığı düşüşünden etkilenmemek için yüz binlerce kişinin bu yıl emekli olmaya hazırlanmasının etkili olduğu belirtildi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilik dilekçe tarihine göre ortaya çıkan mağduriyetin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmayı yazdı.