Bakanlık harekete geçti: Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
Emeklilik dilekçesini 2025'te verenlerin 2024 yılına göre yüzde 30 - 35 dolayında daha az maaş alacak olmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Emeklilik dilekçesini 2025'te verenlerin 2024 yılına göre yüzde 30 - 35 dolayında daha az aylık almasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın dilekçe tarihine göre ortaya çıkacak emekli aylığı düşüşünü önlemek için çalışma başlattığı belirtiliyor. Bakanlığın bu kararı almasında olası mağduriyetin büyüklüğü ve emekli aylığı düşüşünden etkilenmemek için yüz binlerce kişinin bu yıl emekli olmaya hazırlanmasının etkili olduğu belirtildi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilik dilekçe tarihine göre ortaya çıkan mağduriyetin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışmayı yazdı.
"Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenler ile 2025 yılında verenlere bağlanacak ilk aylıklar arasında yaklaşık yüzde 30 – 35 oranında fark olacağı, 2024 yılında dilekçe verenlerin avantajlı çıkacağı günlerdir gündemde...
Emeklilik koşullarını yerine getirdikleri halde emekli aylığını yükseltmek için çalışmaya devam etmekte olanlar dilekçe tarihlerini öne çekme kararı almaya başladılar. Bu durum, geçen yıl çıkartılan EYT üzerine emekli olan 2,2 milyon kişinin ardından bu yıl yeni bir emeklilik dalgası yaratma riski ortaya çıkardı.
BAKANLIK ÇALIŞMA BAŞLATTI
Edinilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2024 yılı içinde dilekçe verenler ile 2025 yılı içinde dilekçe verenlerin emekli aylıkları arasında oluşacak yüksek farkın giderilmesi amacıyla çalışma başlattı.