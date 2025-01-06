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  4. Bakanlık ifşa etti: Dana kıyma ve kuzu köftede at ve eşek eti tespit edildi! İşte o markalar...

Bakanlık ifşa etti: Dana kıyma ve kuzu köftede at ve eşek eti tespit edildi! İşte o markalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında ürünlerinde taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini zaman zaman güncelliyor. Son yapılan testlerde de sağlığı tehlikeye atacak gıdalar listelendi. İşte sağlığı tehlikeye düşürecek kahve, şarküteri, peynir ve çikolata markaları...

Bakanlık ifşa etti: Dana kıyma ve kuzu köftede at ve eşek eti tespit edildi! İşte o markalar... - Sayfa 1

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

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Bakanlık ifşa etti: Dana kıyma ve kuzu köftede at ve eşek eti tespit edildi! İşte o markalar... - Sayfa 2

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

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Bakanlık ifşa etti: Dana kıyma ve kuzu köftede at ve eşek eti tespit edildi! İşte o markalar... - Sayfa 3

Son yapılan testlerde; dana kıyma ve kuzu köftede tek tırnaklı eti kullanımı tespit edildi.

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Bakanlık ifşa etti: Dana kıyma ve kuzu köftede at ve eşek eti tespit edildi! İşte o markalar... - Sayfa 4

İşte güncellenen sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

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