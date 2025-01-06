Bakanlık ifşa etti: Dana kıyma ve kuzu köftede at ve eşek eti tespit edildi! İşte o markalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında ürünlerinde taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini zaman zaman güncelliyor. Son yapılan testlerde de sağlığı tehlikeye atacak gıdalar listelendi. İşte sağlığı tehlikeye düşürecek kahve, şarküteri, peynir ve çikolata markaları...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
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Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
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