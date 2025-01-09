Bakanlık ifşa etti: Kıymada kanatlı eti, baharatta gıda boyası, yoğurtta nişasta kullanmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan yağ, baharat, şarküteri ve yoğurt markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
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Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
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Son yapılan testlerde; baharatta gıda boyası, yoğurtta nişasta, dana etinde kanatlı eti kullanımı tespit edildi.
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