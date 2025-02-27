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  4. Bakanlık ifşa etti: Zeytinyağı ve peynir yapımında usulsüzlük tespit edildi! İşte o markalar...

Bakanlık ifşa etti: Zeytinyağı ve peynir yapımında usulsüzlük tespit edildi! İşte o markalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan zeytinyağı ve peynir markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş listesi...

Bakanlık ifşa etti: Zeytinyağı ve peynir yapımında usulsüzlük tespit edildi! İşte o markalar... - Sayfa 1

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

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Bakanlık ifşa etti: Zeytinyağı ve peynir yapımında usulsüzlük tespit edildi! İşte o markalar... - Sayfa 2

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

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Bakanlık ifşa etti: Zeytinyağı ve peynir yapımında usulsüzlük tespit edildi! İşte o markalar... - Sayfa 3

Son yapılan testlerde; zeytinyağı üretiminde daha düşük kaliteli yağ kullanımı ve peynir yapımında bitkisel yağ kullanımı tespit edildi.

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Bakanlık ifşa etti: Zeytinyağı ve peynir yapımında usulsüzlük tespit edildi! İşte o markalar... - Sayfa 4

İşte Taklit ve Tağşiş 1 Listesine giren yeni ürünler:

Taklit veya Tağşiş-1 Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması

Örneğin: Farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi vb.

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