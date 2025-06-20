Bakanlık ifşa listesini güncelledi: Dana kıymada tek tırnaklı eti, sucukta sakatat kullanmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan pekmez, peynir, yağ ve şarküteri markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; pekmezde şeker ilavesi, dana kıyma ve köftede tek tırnaklı eti, dana sucukta sakatat ve kanatlı eti kullanımı tespit edildi.