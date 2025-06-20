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  4. Bakanlık ifşa listesini güncelledi: Dana kıymada tek tırnaklı eti, sucukta sakatat kullanmışlar!

Bakanlık ifşa listesini güncelledi: Dana kıymada tek tırnaklı eti, sucukta sakatat kullanmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan pekmez, peynir, yağ ve şarküteri markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

Bakanlık ifşa listesini güncelledi: Dana kıymada tek tırnaklı eti, sucukta sakatat kullanmışlar! - Sayfa 1

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

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Bakanlık ifşa listesini güncelledi: Dana kıymada tek tırnaklı eti, sucukta sakatat kullanmışlar! - Sayfa 2

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

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Bakanlık ifşa listesini güncelledi: Dana kıymada tek tırnaklı eti, sucukta sakatat kullanmışlar! - Sayfa 3

Son yapılan testlerde; pekmezde şeker ilavesi, dana kıyma ve köftede tek tırnaklı eti, dana sucukta sakatat ve kanatlı eti kullanımı tespit edildi.

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Bakanlık ifşa listesini güncelledi: Dana kıymada tek tırnaklı eti, sucukta sakatat kullanmışlar! - Sayfa 4

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

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