Bakanlık ifşa listesini güncelledi! Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan baharat, şarküteri, yağ ve peynir markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; baharatlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı, peynirde natamisin kullanımı ve hamur işi iç harcında; karaciğer, kap ve taşlık kullanımı tespit edildi.