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  4. Bakanlık listeyi güncelledi: 11 zeytinyağı markası ifşa edildi! Gıdada yasaklı boya kullanmışlar...

Bakanlık listeyi güncelledi: 11 zeytinyağı markası ifşa edildi! Gıdada yasaklı boya kullanmışlar...

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan zeytinyağı, bitkisel ürün, bal, tereyağı, peynir, çay ve pekmez markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

Bakanlık listeyi güncelledi: 11 zeytinyağı markası ifşa edildi! Gıdada yasaklı boya kullanmışlar... - Sayfa 1

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

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Bakanlık listeyi güncelledi: 11 zeytinyağı markası ifşa edildi! Gıdada yasaklı boya kullanmışlar... - Sayfa 2

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

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Bakanlık listeyi güncelledi: 11 zeytinyağı markası ifşa edildi! Gıdada yasaklı boya kullanmışlar... - Sayfa 3

Son yapılan testlerde; zeytinyağında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, peynirde nişasta, pekmezde ise şeker ilavesi kullanımı tespit edildi.

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Bakanlık listeyi güncelledi: 11 zeytinyağı markası ifşa edildi! Gıdada yasaklı boya kullanmışlar... - Sayfa 4

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

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