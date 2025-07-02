Bakanlık listeyi güncelledi: 11 zeytinyağı markası ifşa edildi! Gıdada yasaklı boya kullanmışlar...
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan zeytinyağı, bitkisel ürün, bal, tereyağı, peynir, çay ve pekmez markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; zeytinyağında gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, peynirde nişasta, pekmezde ise şeker ilavesi kullanımı tespit edildi.