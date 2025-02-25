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Bakanlık listeyi güncelledi: Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listeye göre, giyim ve oyuncak kategorisindeki bazı ürünlerin kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık listeyi güncelledi: Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor - Sayfa 1

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

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Bakanlık listeyi güncelledi: Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor - Sayfa 2

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; bir çocuk giyim, bir bebe giyim ve oyuncak ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu tespit etti.

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Bakanlık listeyi güncelledi: Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor - Sayfa 3

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.

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Bakanlık listeyi güncelledi: Bu ürünlerin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor - Sayfa 4

İşte Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvensiz Ürün Listesine giren ürünler...

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