Bakanlık listeyi güncelledi: Lahmacunda tek tırnaklı eti, sucukta sakatat ve deri tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan takviye gıda, peynir, baharat, şarküteri, yağ ve bal markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; baharatta yasaklı boya, dana kıyma ve lahmacunda tek tırnaklı eti, sucukta sakatat ve deri dokusu kullanımı tespit edildi.