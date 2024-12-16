Bakanlık o işletmeleri tek tek ifşa etti! Kebap yapımında sakatat ve deri dokusu kullanmışlar...

Yayımlanan listeler incelendiğinde ise zeytinyağları, peynirler, köfteler ve birçok ürün yer alırken İstanbul, Ankara ve İzmir'deki kebapçılar dikkatleri üzerine çekti. Kebapçılarda kırmızı et yerine tek tırnaklı et, kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı tespit edildi.