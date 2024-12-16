Bakanlık o işletmeleri tek tek ifşa etti! Kebap yapımında sakatat ve deri dokusu kullanmışlar...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmalar listesinde kebapçılar dikkat çekti. Birçok vatandaş tarafından tercih edilen kebapçıların kullandığı ürünler şoke ederken, listede Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan kebap işletmeleri yer aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe taklit ve tağşiş yapan firmaların bulunduğu listeleri yayımlamaya ve vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Yayımlanan listeler incelendiğinde ise zeytinyağları, peynirler, köfteler ve birçok ürün yer alırken İstanbul, Ankara ve İzmir'deki kebapçılar dikkatleri üzerine çekti. Kebapçılarda kırmızı et yerine tek tırnaklı et, kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı tespit edildi.
Bakanlık, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' başlıkları altında yayımladığı listeye yeni firmalar ekledi. Listede, çeşitli kebapçıların ürünlerinde tek tırnaklı et, kanatlı eti ve sakatat kullanıldığına dair tespitler yer aldı.
LİSTEDE YER ALAN KEBAPÇILAR
Erzurum Çağ Kebap Özgür Bekmezci: Kanatlı eti kullanımı (11 Kasım 2023, Antalya)
Kazım Usta Pide Kebap: Kanatlı eti kullanımı (28 Mart 2024, İzmir Çiğli)
Kebap Gıda İnşaat, Kebapçı Murat: Kuzu eti yerine kanatlı eti kullanımı (30 Mart 2024, İzmir Karabağlar)
Yeni Kebap 9-Salih Pektaş: Kanatlı eti ve sakatat (Taşlık) kullanımı (15 Şubat 2024, Ankara Mamak)
Antep Dürüm Evi-Osman Kehyaoğlu: Kanatlı eti kullanımı (2 Aralık 2021, Ankara Keçiören)
Kasap Yusuf-Ufuk Saygı: Kanatlı eti kullanımı (15 Nisan 2024, İzmir Çiğli)
Ankara Köfte-Nuh Tosun: Deri dokusu tespiti (07 Kasım 2024, Ankara Akyurt)
İsott Kebap Dürüm Evi: Kanatlı eti tespiti (02 Aralık 2024 İstanbul Bakırköy)