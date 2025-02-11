Bakanlık o markaları duyurdu: Dana sucukta tavuk kafası ve tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan bal, yağ, baharat, şarküteri ve hamur işi markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
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Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
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Son yapılan testlerde; dana sucukta tavuk kafası, baharatta yasaklı boya kullanımı tespit edildi.
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