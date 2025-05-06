Bakanlık o markaları duyurdu! İfşa listesine 36 ürün eklendi: Bal ve zeytinyağında sahtecilik alarmı
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan zeytinyağı ve bal markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; yemeklik yağda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı ve bal üretiminde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.