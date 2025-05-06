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  4. Bakanlık o markaları duyurdu! İfşa listesine 36 ürün eklendi: Bal ve zeytinyağında sahtecilik alarmı

Bakanlık o markaları duyurdu! İfşa listesine 36 ürün eklendi: Bal ve zeytinyağında sahtecilik alarmı

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan zeytinyağı ve bal markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

Bakanlık o markaları duyurdu! İfşa listesine 36 ürün eklendi: Bal ve zeytinyağında sahtecilik alarmı - Sayfa 1

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

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Bakanlık o markaları duyurdu! İfşa listesine 36 ürün eklendi: Bal ve zeytinyağında sahtecilik alarmı - Sayfa 2

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

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Bakanlık o markaları duyurdu! İfşa listesine 36 ürün eklendi: Bal ve zeytinyağında sahtecilik alarmı - Sayfa 3

Son yapılan testlerde; yemeklik yağda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı ve bal üretiminde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

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Bakanlık o markaları duyurdu! İfşa listesine 36 ürün eklendi: Bal ve zeytinyağında sahtecilik alarmı - Sayfa 4

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

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