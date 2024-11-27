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  4. Bakanlık o markaları duyurdu: Peynirde nişasta ve bitkisel yağ tespit edildi! İşte yeni ifşa listesi

Bakanlık o markaları duyurdu: Peynirde nişasta ve bitkisel yağ tespit edildi! İşte yeni ifşa listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan zeytinyağı, tereyağı ve peynir markaları ifşa edildi...

Bakanlık o markaları duyurdu: Peynirde nişasta ve bitkisel yağ tespit edildi! İşte yeni ifşa listesi - Sayfa 1

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

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Bakanlık o markaları duyurdu: Peynirde nişasta ve bitkisel yağ tespit edildi! İşte yeni ifşa listesi - Sayfa 2

Her gün yenilenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

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Bakanlık o markaları duyurdu: Peynirde nişasta ve bitkisel yağ tespit edildi! İşte yeni ifşa listesi - Sayfa 3

Son yapılan testlerde; taze kaşar peynirinde nişasta ve bitkisel yağ kullanımı tespit edildi.

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Bakanlık o markaları duyurdu: Peynirde nişasta ve bitkisel yağ tespit edildi! İşte yeni ifşa listesi - Sayfa 4

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:

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