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  4. Bakanlık o markaları ifşa etti: Lahmacunda sakatat, pide harcında tek tırnaklı eti kullanmışlar!

Bakanlık o markaları ifşa etti: Lahmacunda sakatat, pide harcında tek tırnaklı eti kullanmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan bitkisel ürün, baharat, peynir, şarküteri, bal ve zeytinyağı markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...

Bakanlık o markaları ifşa etti: Lahmacunda sakatat, pide harcında tek tırnaklı eti kullanmışlar! - Sayfa 1

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

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Bakanlık o markaları ifşa etti: Lahmacunda sakatat, pide harcında tek tırnaklı eti kullanmışlar! - Sayfa 2

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

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Bakanlık o markaları ifşa etti: Lahmacunda sakatat, pide harcında tek tırnaklı eti kullanmışlar! - Sayfa 3

Son yapılan testlerde; baharatta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, pide harcında tek tırnaklı eti, pastırmada gıda boyası ve kebap harcında sakatat kullanımı tespit edildi.

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Bakanlık o markaları ifşa etti: Lahmacunda sakatat, pide harcında tek tırnaklı eti kullanmışlar! - Sayfa 4

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

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