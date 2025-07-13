Bakanlık o markaları ifşa etti: Lahmacunda sakatat, pide harcında tek tırnaklı eti kullanmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan bitkisel ürün, baharat, peynir, şarküteri, bal ve zeytinyağı markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; baharatta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, pide harcında tek tırnaklı eti, pastırmada gıda boyası ve kebap harcında sakatat kullanımı tespit edildi.