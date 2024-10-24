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  4. Bakanlık, o markaları ifşa etti: Sucuk yapımında sakatat kullanmışlar...

Bakanlık, o markaları ifşa etti: Sucuk yapımında sakatat kullanmışlar...

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan sucuk, zeytinyağı ve peynir markaları ifşa edildi...

Bakanlık, o markaları ifşa etti: Sucuk yapımında sakatat kullanmışlar... - Sayfa 1

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

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Bakanlık, o markaları ifşa etti: Sucuk yapımında sakatat kullanmışlar... - Sayfa 2

Her gün yenilenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

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Bakanlık, o markaları ifşa etti: Sucuk yapımında sakatat kullanmışlar... - Sayfa 3

Son yapılan testlerde, sucuk yapımında sakatat kullanımı tespit edildi.

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:

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Bakanlık, o markaları ifşa etti: Sucuk yapımında sakatat kullanmışlar... - Sayfa 4
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