Bakanlık, o markaları ifşa etti: Sucuk yapımında sakatat kullanmışlar...
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan sucuk, zeytinyağı ve peynir markaları ifşa edildi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
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Her gün yenilenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
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Son yapılan testlerde, sucuk yapımında sakatat kullanımı tespit edildi.
İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler:
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