Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Peynir, yağ ve pide yapımında usulsüzlükler tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan peynir, yağ, içecek ve hamur işi markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
1 | 8
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
2 | 8
Son yapılan testlerde; pide harcında sakatat kullanımı ve peynir ve yağ yapımında usulsüzlükler tespit edildi.
3 | 8