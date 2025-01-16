Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti: Pul biber yapımında kullanımı yasaklı boya tespit edildi!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında ürünlerinde taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini zaman zaman güncelliyor. Son yapılan testlerde de sağlığı tehlikeye atacak gıdalar listelendi. İşte sağlığı tehlikeye düşürecek bitkisel ürün, pekmez, baharat markaları...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
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Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
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Son yapılan testlerde; pul biber yapımında kullanımı yasaklı boya, pekmez yapımında ilaç etken maddesi kullanımı tespit edildi.
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