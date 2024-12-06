Bakanlık tek tek ifşa etti: İşte taklit ve tağşiş yapan zeytinyağı, peynir ve sucuk markaları
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan peynir, zeytinyağı, şarküteri, pekmez ve baharat markaları ifşa edildi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
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Her gün yenilenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
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Son yapılan testlerde; üzüm pekmezinde şeker ilavesi, baharatta nişasta kullanımı ve zeytinyağı üretiminde usulsüzlük tespit edildi.
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