Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Müşterilere kebap yerine kalp yedirmişler! İşte yeni ifşa listesi...
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak pekmezler ve tağşiş-taklit yapılan sucuk, bal, kekik ve zeytinyağları ifşa edildi.
Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.
Kekik yerine yabancı maddeler, bal yerine taklit ürünler, kangal sucuk yerine kanatlı eti, Adana kebabında kalp, pekmezde ilaç etken maddesi, zeytinyağı yerine tohum yağları tespit edildi.
DENETİMLER LABORATUVAR ORTAMINDA GERÇEKLEŞİYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.