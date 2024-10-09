Bakanlık yeni listeyi paylaştı: Müşterilere kebap yerine kalp yedirmişler! İşte yeni ifşa listesi...

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.