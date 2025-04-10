Bakanlıktan yeni ifşa listesi... Kıymada at ve eşek eti, baharatta yasaklı boya kullandılar!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan yağ, baharat, yoğurt, pekmez, peynir ve şarküteri markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; köftede dil ve baş eti, kıymada tek tırnaklı eti, baharatlarda ise gıdada kullanımına izin verilmeyen yasaklı boya kullanımı tespit edildi.