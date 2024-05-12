Banka kredi notu nasıl yükseltilir? Kredi notu seviyeleri
Konut, taşıt veya ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar kredi notunun nasıl yükseltileceğini, kredi notu seviyelerini ve kredi notunu nereden öğreneceğini araştırıyor. Peki, kredi notu nasıl yükseltilir? Kredi notu seviyeleri kaç puan? Kredi notu nasıl öğrenilir? Kredi almak için gerekli belgeler neler? Kredi almayı olumsuz etkileyen faktörler nedir? İşte kredi notu ile ilgili tüm detaylar...
Kredi notu nedir?
Kredi notu, borç alma ve geri ödeme konusunda ne kadar güvenilir olduğunuzu gösteren, 'en riskli' den 'çok iyi' ye kadar değişen sayısal bir değerdir.
Kredi notu seviyeleri
0-699 - En riskli
699-1099 - Orta riskli
1099-1499 - Az riskli
1499-1699 - İyi
1699-1900 - Çok iyi
Banka kredi notu nasıl yükseltilir?
Tüm ödemelerinizi bankalar üzerinden yapmaya çalışın.
Ödemelerinizi düzenli yapın.
Asgari tutar yerine borcun tamamını ödeyin.
Mevcut kredi kartı limitlerinizi gözden geçirin.
Gelir gider dengenizi koruyun.
Kredi kartlarınızı iptal etmeyin.
Düşük limitli kredi kartı çıkartın.
Üst üste kredi başvurusu yapmayın.