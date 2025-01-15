Kamu bankalarından önemli duyurdu! Listede ismi olanlar dikkat: Bütün paranız TMSF'ye devredilebilir
Kamu bankalarından önemli duyuru geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, 2025'te zaman aşımına uğrayacak mevduat hesaplarına ilişkin kritik bir bilgilendirme yayımladı.
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, 2025 yılından itibaren zaman aşımına uğrayan mevduat hesaplarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesi gereğince, mevduat, katılım fonu, emanet veya alacak hesaplarında 10 yıl boyunca işlem yapılmazsa, bu hesaplar zaman aşımına uğrayacak. Zaman aşımına giren tutarlar ise yasal düzenlemeler doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılacak.
Kamu bankalarının yaptığı duyuruya göre, 2025 yılında zaman aşımına uğrayacak hesaplar için hesap sahiplerinin 15 Haziran 2025 tarihine kadar bankalarına başvuru yapmaları gerekecek.