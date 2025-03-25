Bankada parası olanlar dikkat! Faiz oranları artacak mı? Uzmanlar değerlendirdi
Bankada parası olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Geçtiğimiz haftada piyasalarda yaşanan hareketlenmelerin sonucu ne olacak? Faiz oranları artacak mı? Uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar...
Türkiye Cumhuriyet Bankası (TCMB) geçtiğimiz hafta perşembe günü piyasalarda oluşan dengesizliği sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alırken, gecelik borç verme faiz oranını büyük ölçüde yükseltti.
Banka gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46 seviyesine yükseltirken, politika faizini de yüzde 42,5 seviyesinde korudu. 1. hafta vadeli repo ihalelerine ise bir süreliğine ara verildi.
YATIRIMCILAR GÖZÜNÜ BORSADAKİ GELİŞMELERE DİKTİ
Yaşanılan bu dalgalı süreç sonrasında faizlerin artıp artmayacağı merak edilen konular arasında yer alırken uzmanlar mevcut durumun 1 ay kadar uzaması durumunda aylık mevduatlarda artışın olabileceğini söylüyor.