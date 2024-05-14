Bankada parası olanlar dikkat: Faiz oranları daha da yükselir mi? 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?

Merkez Bankası, 1-3 ay vadeli mevduatlarda faiz oranını yüzde 67-68 olarak açıklasa da bankalarda şu anda ortalama mevduat faizleri yüzde 60 civarında... Özellikle mevduat hesabı açılırken yatırılan paraya göre faiz veriliyor. Meblağ yüksekse faiz oranı daha da yükseliyor. Peki bu faiz farkının nedeni ne? Şu anda 1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...