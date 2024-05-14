Bankada parası olanlar dikkat: Faiz oranları daha da yükselir mi? 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?
Faiz oranlarının yükselmesi ile birlikte mevduata yatırım cazip hale geldi. Bankalarda yatırılan paraya göre faiz oranları da değişiyor. Peki bunun nedeni ne? Faiz oranları daha da yükselir mi? Şu anda 1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar?
Merkez Bankası, 1-3 ay vadeli mevduatlarda faiz oranını yüzde 67-68 olarak açıklasa da bankalarda şu anda ortalama mevduat faizleri yüzde 60 civarında... Özellikle mevduat hesabı açılırken yatırılan paraya göre faiz veriliyor. Meblağ yüksekse faiz oranı daha da yükseliyor. Peki bu faiz farkının nedeni ne? Şu anda 1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay düzenli olarak finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklıyor. Bu yılın ilk 4 ayında mevduatlar, enflasyonun altında kazanç sağladı. Peki mevduat faizleri hala cazip bir yatırım aracı mı? Faizler daha da yükselir mi?
Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye anlattı. Bayram, şunları söyledi:
“Merkez Bankası’nın bankalara uygulamış olduğu faiz politikasına göre bankaların müşterilerine vermiş olduğu faiz oranları değişiklik gösteriyor. Merkez Bankası bankaların bilançolarında TL’nin daha fazla olup olmamasına göre zorunlu karşılık ya da menkul kıymet tesis tutma zorunluluğu getiriyordu.