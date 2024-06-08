Bankada parası olanlar dikkat: Faiz oranları düşüyor! Yüksek kazanç için ‘son fırsat’
Son haftalarda mevduat faizlerindeki aşağı yönlü seyir sürüyor. Mevduat faizlerinin gerilediği bu dönemde ekonomist Muhammet Bayram, vatandaşlara ‘vade seçimi’ uyarısında bulundu, "Yüksek kazanç için son fırsat" dedi. Peki şu anda 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Bankalarda mevduat faiz oranlarında düşüş eğilimi sürüyor. Bankalarda ortalama faiz oranları yüzde 50-53 civarında... Bazı bankalar ise mevduat faizi yüzde 50’nin de altında... Peki faizlerdeki düşüşün nedeni ne? Faizlerin gerilediği bu dönemde vade seçimi nasıl olmalı?
‘YÜKSEK KAZANÇ İÇİN SON FIRSAT’
Konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Yüksek kazanç için son fırsat" dedi.
‘BAZI BANKALARDA YÜZDE 50’NİN ALTINA İNDİ’
Ekonomist Bayram, şunları söyledi:
“Bankalarda mevduat faiz oranlarında düşüş eğilimi sürüyor. Şu anda faiz oranları yüzde 50-53 civarında. Bazı bankalarda yüzde 50’nin bir miktar altına inmiş durumda.
FAİZLER NEDEN DÜŞÜYOR?
Faizlerdeki düşüş eğilimi likidite bolluğu nedeniyle Merkez Bankası’nın piyasadan depo alım ihalesi ile para çekilmeye başlamış olmasıdır. Şu anda bankalar Merkez Bankası’nın ‘zorlamasıyla’ mevduat toplamaya çalışmıyor. Ancak Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) dönüş hedefi hala sürüyor.