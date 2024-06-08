Bankada parası olanlar dikkat: Faiz oranları düşüyor! Yüksek kazanç için ‘son fırsat’

Bankalarda mevduat faiz oranlarında düşüş eğilimi sürüyor. Bankalarda ortalama faiz oranları yüzde 50-53 civarında... Bazı bankalar ise mevduat faizi yüzde 50’nin de altında... Peki faizlerdeki düşüşün nedeni ne? Faizlerin gerilediği bu dönemde vade seçimi nasıl olmalı?