Bankada parası olanlar dikkat! IBAN ile ödemede yeni dönem başladı: Sistem nasıl işleyecek?
Mobil bankacılık işlemlerinde güvenliği artırmak için yeni bir dönem başladı. Artık para transferlerinde ek onay süreci devrede. Kullanıcıların daha dikkatli olması bekleniyor.
Son dönemde dijital bankacılık kullanıcılarını hedef alan dolandırıcılık olaylarında ciddi artış yaşanması üzerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. Kurum, mobil ve internet bankacılığı işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla yeni bir uygulamayı devreye soktu.
1 Mart itibarıyla bazı bankalar, havale ve EFT işlemlerinde çift aşamalı doğrulama sistemine geçiş yaptı. Bu sistemle birlikte, IBAN’a yapılan para transferlerinde SMS ile onay süreci zorunlu olacak.
YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?
BDDK'nın hayata geçirdiği yeni düzenlemeyle birlikte dijital bankacılık işlemlerinde kullanıcı güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor. Özellikle mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleşen izinsiz para transferlerini engellemek amacıyla, tüm işlemler artık SMS doğrulaması ile onaylanacak.
YENİ SİSTEME GEÇİŞ AŞAMALI OLACAK
BDDK’dan yapılan açıklamada, çift aşamalı doğrulama sistemine geçişin aşamalı olarak uygulanacağı belirtildi. 1 Mart itibarıyla bazı bankalar yeni sistemi aktif hale getirirken, diğer bankaların da belirlenen takvime uygun olarak gerekli altyapı çalışmalarını tamamlamaları bekleniyor.