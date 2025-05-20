Bankada parası olanlar dikkat! IBAN ile ödemede yeni dönem başladı: Sistem nasıl işleyecek?

Son dönemde dijital bankacılık kullanıcılarını hedef alan dolandırıcılık olaylarında ciddi artış yaşanması üzerine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. Kurum, mobil ve internet bankacılığı işlemlerinde güvenliği artırmak amacıyla yeni bir uygulamayı devreye soktu.

1 Mart itibarıyla bazı bankalar, havale ve EFT işlemlerinde çift aşamalı doğrulama sistemine geçiş yaptı. Bu sistemle birlikte, IBAN’a yapılan para transferlerinde SMS ile onay süreci zorunlu olacak.