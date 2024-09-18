Bankadan kredi çekecekler dikkat! 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin toplam maliyeti ne kadar?
Parasal sıkılaşma adımlarıyla birlikte yükselen kredi faizlerinde yön değişmeye başladı. İhtiyaç ve tüketici kredilerinde faiz oranları son aylarda düşmeye başladı. Peki kredi faizlerinde düşüşün nedeni ne? Kredi çekecekler olası bir faiz düşüşü durumu için beklemeli mi?Şu anda 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekilmek istense bunun toplam maliyeti ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma adımlarını hızlandırmasıyla birlikte yükselen kredi faizleri son dönemde düşüşe geçti. İhtiyaç kredisi faizleri 2 ayda 6.2 puan azalarak yüzde 71.65 ile 6 ayın en düşük seviyesine indi.
Merkez Bankası verilerine göre 12 Temmuz'da yüzde 77.90 olan ihtiyaç kredisi faizleri, 6 Eylül'de yüzde 71.65'e geriledi. İhtiyaç kredisi faizleri 2 ayda 6.25 puan düşüş gösterdi.
Tüketici kredileri ise 12 Temmuz'da yüzde 75.24 iken, 6 Eylül'de yüzde 68.79'a geriledi. Peki kredi faizleri neden geriliyor? İlerleyen süreçte kredi faizlerinde daha fazla düşüş olur mu? Şu anda 18 ay vade ile 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekilmek istense bunun toplam maliyeti ne kadar tutuyor? Kredi çekecekler olası bir faiz düşüşü durumu için beklemeli mi?
‘İHTİYAÇ KREDİLERİ TARİHİ ZİRVEDEN DÖNDÜ’
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte asıl amaç yurt dışından portföy akımının Türkiye’ye gelmesiydi, politikada rasyonel zemine dönmekten başka çare kalmamıştı. Faizler hızlı bir şekilde artırıldı. Hızlı artışla birlikte piyasa içerisindeki likidite fazlası ve azlığına dayalı olarak kredi faizleri çeşitlilik gösterdi. Yüzde 86’ları bularak tarihi zirveyi gören ihtiyaç kredileri şu anda yüzde 71 seviyelerine geriledi.