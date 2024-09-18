Bankadan kredi çekecekler dikkat! 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisinin toplam maliyeti ne kadar?

Tüketici kredileri ise 12 Temmuz'da yüzde 75.24 iken, 6 Eylül'de yüzde 68.79'a geriledi. Peki kredi faizleri neden geriliyor? İlerleyen süreçte kredi faizlerinde daha fazla düşüş olur mu? Şu anda 18 ay vade ile 100 bin TL ihtiyaç kredisi çekilmek istense bunun toplam maliyeti ne kadar tutuyor? Kredi çekecekler olası bir faiz düşüşü durumu için beklemeli mi?