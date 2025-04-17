Bankalar ihtiyaç kredi faizlerini güncelledi: 200 bin TL'nin 24 ay vadeli geri ödemesi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 42,5 seviyesinden yüzde 46’ya çıkardı. Bu adımla Merkez Bankası, yaklaşık 13 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu. Peki, bu gelişme ihtiyaç kredisi faiz oranlarına nasıl yansıdı? Peki 200 bin TL tutarındaki kredinin 36 ay vadeyle geri ödeme tutarı ne kadar oldu? İşte bankalara göre güncel tablo…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 350 baz puanlık artışla yüzde 46 seviyesine yükseltti. Böylece Merkez Bankası, 13 ay aradan sonra yeniden faiz artırımına gitmiş oldu. Piyasalarda ise beklenti, faizin yüzde 42,5 seviyesinde sabit kalacağı yönündeydi.
Ayrıca Para Politikası Kurulu, gecelik borç verme faiz oranını 300 baz puan artırarak yüzde 49’a çıkardı. Gecelik borçlanma faizi de yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltildi.
Bununla beraber 17 Nisan 2025 itibarıyla bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları incelendiğinde, 12 ay vadede en düşük faiz oranı yüzde 3,84’e yükseldi. 24 ay vadede en düşük faiz oranı yüzde 3,49 olurken, 36 ay vadede ise oran yüzde 2,99’a kadar düşüyor. Ancak vade süresi uzadıkça toplam geri ödeme miktarının da belirgin şekilde arttığı görülüyor.