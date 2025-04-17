Bankalar ihtiyaç kredi faizlerini güncelledi: 200 bin TL'nin 24 ay vadeli geri ödemesi belli oldu

Bununla beraber 17 Nisan 2025 itibarıyla bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları incelendiğinde, 12 ay vadede en düşük faiz oranı yüzde 3,84’e yükseldi. 24 ay vadede en düşük faiz oranı yüzde 3,49 olurken, 36 ay vadede ise oran yüzde 2,99’a kadar düşüyor. Ancak vade süresi uzadıkça toplam geri ödeme miktarının da belirgin şekilde arttığı görülüyor.