Bankalar kampanya yarışına girdi: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Bankalar, emekli maaşlarına yapılan zam sonrası ve EYT ile emekli sayısında yaşanan artışla 'emekli promosyon kampanyaları'nda yarışa girdi. Promosyonlarda üst sınır 15 bin TL'ye kadar çıktı.
SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zam oranları, yüzde 49,25 seviyesine yükseltildi ve memur emeklisi zam oranlarıyla eşitlendi. Böylelikle, en düşük maaşın 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Bankalar ise, emekli promosyon kampanyalarını yeniledi ve promosyonu 15 bin TL'ye kadar yükseltti.
Emekli promosyonu nasıl alınıyor?
Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilirken; bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücretini alabiliyor.
Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda olurken, bildirimleri banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor.
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası da emekli maaş ödemelerine promosyon fırsatı sunuyor.
3.499 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 3.000 TL
3.500 TL – 7.499 TL arasında alanlara 3.500 TL
7.500 TL – 9.999 TL arasında alanlara 4.500 TL
10.000 TL ve daha fazla maaş alan emeklilere 5.000 TL
olarak bulunuyor.
Halkbank
Bankanın promosyon tutarları şu şekilde;
3.499 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 3.000 TL
3.500 TL – 7.499 TL arasında alanlara 3.500 TL
7.500 TL – 9.999 TL arasında alanlara 4.500 TL
10.000 TL ve daha fazla maaş alan emeklilere 5.000 TL