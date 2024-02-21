Bankalar kampanya yarışına girdi: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zam oranları, yüzde 49,25 seviyesine yükseltildi ve memur emeklisi zam oranlarıyla eşitlendi. Böylelikle, en düşük maaşın 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Bankalar ise, emekli promosyon kampanyalarını yeniledi ve promosyonu 15 bin TL'ye kadar yükseltti.

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